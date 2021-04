Amerikaanse troepen aangevallen bij vliegveld: eerste droneaanval in Erbil

Er zouden bij de aanval geen doden of gewonden zijn gevallen. Het gaat voor zo ver bekend om de eerste droneaanval op Amerikaanse troepen in Erbil, die al meerdere malen met raketten zijn beschoten. Ook de Amerikaanse ambassade in Bagdad werd niet lang geleden nog bestookt. De Verenigde Staten schreven die aanvallen toe aan door Iran gesteunde milities.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de autonome Koerdische regering in Noord-Irak zegt in een verklaring dat de drone gewapend was met een lading TNT. De Koerdische autoriteiten zeiden dat er geen gewonden zijn gevallen bij de aanval.

Teheran

Een groepering die banden zou hebben met Iran heeft de aanval op de Amerikaanse troepen geprezen, maar niet uitdrukkelijk opgeëist. In februari kwam een aantal raketten neer bij dezelfde Amerikaanse basis in Erbil, waarbij een buitenlandse werknemer van het Amerikaanse leger om het leven kwam.

Kort na de droneaanval maakte het Turkse ministerie van Defensie bekend dat er bij een raketaanval op een Turkse basis in dezelfde regio woensdag een Turkse soldaat en een kind om het leven zijn gekomen. De militair kwam om toen een van de drie afgeschoten raketten de basis raakte. Het kind werd gedood toen een van de andere twee raketten een naburig dorp trof.

NAVO

Turkije heeft net als de VS troepen in Irak die meedoen aan een NAVO-missie. Het land heeft echter ook troepen in de regio die aanvallen uitvoeren op Koerdische separatisten. De door Iran gesteunde milities willen zowel aan de Amerikaanse als de Turkse troepenaanwezigheid een einde maken.

De VS hebben aanvallen in het verleden vergolden met luchtaanvallen tegen Iraanse doelen en de Iraanse milities, onder meer aan de grens tussen Irak en Syrië. Bij een zo’n luchtaanval, begin vorig jaar, werd generaal Qassem Soleimani uitgeschakeld, een van Irans hoogste militairen. Als gevolg van die actie, uitgevoerd op bevel van toenmalig president Donald Trump, escaleerden de spanningen in het Midden-Oosten destijds aanzienlijk.