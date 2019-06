Tweede ebola-dode in Oeganda

„Beide slachtoffers hadden in Congo de begrafenis bijgewoond van een ebola-patiënt. Ze waren teruggekeerd naar Oeganda”, zegt de functionaris. Het ministerie meldt dat nog twee patiënten in quarantaine zitten: het 3-jarige broertje van het eerste slachtoffer en een 23-jarige man, die mogelijk ook is besmet met ebola.

De huidige uitbraak van het dodelijke en besmettelijke virus begon in augustus vorig jaar in buurland Congo. Sindsdien zijn meer dan 2000 besmettingen gemeld. Er zouden zeker 1390 patiënten zijn overleden. Het virus is nu voor het eerst sinds het begin van die uitbraak de grens overgestoken.