High school shootings zijn big business: ’Triest, maar waar’

Duizenden wapenfanaten en geïnteresseerde verzamelden zich afgelopen weekend in Tampa. Omdat het zo druk was, stond er zelfs buiten een ellenlange rij. Eenmaal binnen was alles te koop waar het hart van menig pistolen paultje harder van gaat kloppen: geweren en pistolen in alle soorten en maten, munitie, gepersonaliseerde holsters en allerlei patriottische paperassen.

Medewerkers van de NRA waren er fervent aan het flyeren om zieltjes te winnen en boden ieder nieuw lid 11 dollar korting op een aankoop aan. Het voor velen vast bizarre tafereel stond lijnrecht tegenover de roep van talloze Amerikanen om de wapenwetten in het land verder aan te scherpen na de massaslachting in de Douglas High School in Parkland.

Verdubbeling omzet

Hoewel de zoveelste high school shooting er het gesprek van de dag was, worden er niet minder wapens om verkocht. In tegendeel: veel verkopers zeiden zulke goede zaken te doen dat ze een verdubbeling van de omzet verwachtten, schrijft de Amerikaanse krant de New York Post, die verslag doet van de beurs.

Ⓒ AFP

„Het is triest om te zeggen, maar wanneer er zo’n schietpartij plaatsvindt, doen we extra goede zaken. Veel mensen zijn bang dat ze hun recht op wapenbezit verliezen en slaan dan juist in”, zegt verkoper Quaidman Woody - die samen met zijn vader wapens verkoopt - tegen de krant. „Dus zelfs als ze eigenlijk helemaal geen wapen nodig hebben, kopen ze er toch een extra.”

’Het ligt niet aan de wapens’

Een veelgehoord (en bekend) geluid bij verkopers en kopers was: het ligt niet aan de wapens. „Doe iets aan gewelddadige videospellen”, opperde iemand. Of: „Help gebroken families.” „Verbeter de psychische screening bij wapenverkoop.”

Dat laatste is overigens ook iets dat de autoriteiten bezighoudt. De gouverneur van Florida Rick Scott heeft vrijdag voorgesteld de regels voor het kopen van vuurwapens aan te scherpen en maatregelen te nemen om de veiligheid op scholen te verbeteren.

De wapenbeurs in Tampa was een van de veertig wapenshows die afgelopen weken in het land werden georganiseerd. De meeste van de beurzen vonden plaats in het zuiden en het midwesten van de VS.