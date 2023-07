Veel schade door explosie bij pizzeria Den Haag

Rond vijf uur klonk er een harde knal. Daarop volgde een korte brand, de brandweer kwam met spoed ter plaatse. Naast de pizzeria bracht de explosie ook schade toe aan twee woningen en een ander winkelpand.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of dat er opzet in het spel is.