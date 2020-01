Trump na aanval Iran: so far, so good

Op Twitter schreef Trump: "Alles is goed! Raketten gelanceerd vanuit Iran op twee militaire bases in Irak. We nemen nu de schade op. We hebben veruit het sterkste en best uitgeruste leger ter wereld. Ik zal morgenochtend een verklaring afleggen.”

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik