Onderzoek: PVV Zeeland fraudeerde met provinciegeld

Polman stelt dit in een brief aan de Staten naar aanleiding van een onderzoek van accountantsbureau KPMG naar mogelijk misbruik van provinciale gelden bij de PVV-Statenfractie. Uit dit onderzoek blijkt dat de Zeeuwse PVV voor minstens 816,75 euro aan onterechte declaraties heeft ingediend. In twee andere gevallen is ook sprake van onterechte declaraties bij de PVV, maar is de hoogte van het bedrag niet meer vast te stellen.

Aanleiding voor Polman om een onderzoek te laten doen was het zogeheten ’Manifest van Wantrouwen tegen Peter van Dijk’ van 17 april. Peter van Dijk was tot de Statenverkiezingen van 20 maart fractievoorzitter van de PVV in de Provinciale Staten. Het manifest werd ondertekend door verschillende vertegenwoordigers van de PVV die actief zijn in gemeenteraden en Provinciale Staten. Daarnaast kwamen er in de dagen na 17 april via lokale en landelijke media artikelen en geluidsopnamen naar buiten met signalen van mogelijke onregelmatigheden.