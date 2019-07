Trump feliciteert Johnson: hij is ’geweldig’

Vorige week voorspelde hij dat Johnson zou repareren wat Trump de „ramp” noemde, die de uitgaande Britse premier Theresa May had veroorzaakt in een poging het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te leiden. „Hij is een ander soort man, maar ze zeggen dat ik ook een ander soort man ben. We kunnen het goed met elkaar vinden. Ik denk dat we een heel goede relatie zullen hebben”, zei Trump tegen verslaggevers.

De 55-jarige ’Brexiteer’ bij uitstek herhaalde na zijn verkiezing met een ruime meerderheid van de Conservatieve stemmers dat hij hoe dan ook de brexit uitvoert en wil voorkomen dat de links-radicale oppositieleider Jeremy Corbyn aan de macht komt. De Conservatieven hopen dat hij de redder wordt van hun partij, die juist door de Brexit schipbreuk lijkt te lijden.

