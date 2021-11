Mondkapje weer op in alle winkels en supermarkten

Dinsdagavond lichten demissionair premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) tijdens een persconferentie de maatregelen toe. Aanleiding voor de aanscherping is dat ondanks de vaccinatiegraad van zo’n 85 procent steeds meer coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de intensive cares belanden. Ziekenhuizen stellen alweer gewone ingrepen en behandelingen uit. Naar verwachting zullen Rutte en De Jonge met een nieuwe routekaart komen voor de langere termijn.

Het demissionaire kabinet kiest er nog niet voor om maatregelen alleen te laten gelden voor wie niet is gevaccineerd, bijvoorbeeld door de optie om te testen uit de coronapas te halen. De Jonge heeft afgelopen weekend de constructief geachte fracties gepeild of beperking van het coronatoegangsbewijs naar ’2G’ (gevaccineerd of genezen) acceptabel zou zijn, maar dit is niet het geval gebleken. Evenmin wordt de coronapas uitgebreid naar de werkvloer en het hoger onderwijs, opties die het kabinet wel heeft onderzocht. Een wetswijziging op dit vlak wil het kabinet wel voor de zekerheid voorbereiden.

Hoe dan ook zullen de nieuwe beperkingen pijn gaan doen, zei De Jonge rond het overleg met de meest betrokken bewindslieden. „Anders werken ze niet.” De plannen zijn de voorbije dagen voorbereid en besproken naar aanleiding van een advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Is het terecht dat ongevaccineerden in hun vrijheid worden beperkt of werkt dat contraproductief? Dat en meer in de podcast Generatie T: