Opnieuw tiener vast om dubbele liquidatie

ROTTERDAM - De politie heeft opnieuw een tiener opgepakt wegens de dubbele liquidatie in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Het is een zestienjarige Rotterdammer die maandag is aangehouden. Op het moment van de schietpartij was hij vijftien jaar. De politie weet niet wat zijn precieze rol is geweest bij het doodschieten van twee Rotterdammers van 25 en 26 jaar.