Fileleed terug: drukte neemt toe ’s ochtends

De bekende knelpunten voeren de filelijst weer aan. Vooral in de ochtendspits is het druk. foto anp/hh

Den Haag - De laatste weken is het aantal files fors toegenomen. Waar we tot voor kort in de ochtendspits gewoon konden doorrijden, staan we op veel plekken weer bumper aan bumper. Dat constateert de ANWB Verkeersinformatie op basis van haar filecijfers van de afgelopen weken op vragen naar de verkeersdrukte van De Telegraaf.