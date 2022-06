Opnieuw tik voor Peter ‘Massa is Kassa’ Gillis: boete van kwart miljoen euro

Binnenland

Dode Utrechter (22) ging eerst naar bar, maar de rest is groot raadsel

Woensdag heeft de politie een overleden man gevonden op het Pieterskerkhof in Utrecht. De politie heeft zijn identiteit inmiddels achterhaald: het gaat om een 22-jarige Utrechtse man. De doodsoorzaak is nog niet bekend, maar de politie weet wel wat hij in de uren voor zijn dood deed.