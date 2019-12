NS stopt met melding ’aanrijding met persoon’

Het gaat om de informatie die wordt omgeroepen op stations en de tekst op de website en de app Reisplanner. Nu wordt een zelfdoding op het spoor nog aangeduid met ’aanrijding met een persoon’, maar dat verandert in ’aanrijding’.

De NS krijgt geregeld reacties van mensen die moeite hebben met de tekst ’aanrijding met een persoon’. Zorgverleners, professionals op het gebied van suïcidepreventie en betrokkenen roepen daarnaast al langer op om die aanduiding te veranderen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt ook dat de huidige tekst verdrietige herinneringen kan oproepen bij reizigers. Het instituut heeft het spoorwegbedrijf aangeraden de tekst aan te passen.

De NS gaat monitoren hoe mensen reageren op de nieuwe tekst ’aanrijding’.

