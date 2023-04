Trump klaagt zijn oud-advocaat Cohen aan voor 500 miljoen dollar

Bronnen rond Trump zeggen tegen Fox News dat de aanklacht niets met die zaak te maken heeft. Het gaat volgens Trumps huidige advocaat om uitspraken die Cohen gedaan heeft, nadat hij was gestopt als advocaat van Trump. Welke uitspraken hij precies bedoelt is niet bekend.

Cohen speelt een belangrijke rol in de zaak waarvoor Trump vorige week naar New York moest komen, omdat Cohen degene is die het zwijggeld zou hebben betaald. Dat stond in de boekhouding van Trump als advocaatskosten, waardoor de betaling mogelijk in strijd was met de campagneregels en frauduleus was.

Cohen was jarenlang vertrouweling van de president, maar zei begin 2021 al, een paar dagen na de Capitoolbestorming, dat hij wilde getuigen tegen „de misdragingen van Trump en enkele van zijn familieleden.” „Ik doe dit omdat Trump en familie hebben geprobeerd om de democratie in Amerika te vernietigen.”

De voormalige advocaat werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens onder meer belastingontduiking en het afleggen van een valse getuigenis tegen het Amerikaanse Congres. Hij kwam eind 2021 vrij. In 2018 werd hij ook al geschorst als advocaat. Trump noemde Cohen eerder al „een rat.”