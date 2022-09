Man gearresteerd op verdenking moord op 9-jarig meisje in Liverpool

Een man was op de vlucht voor een schutter en vluchtte het huis van Olivia in, nadat haar moeder (46) de deur had geopend om te kijken wat er buiten aan de hand was. Er was toen al geschoten. De man drong ondanks verzet van de vrouw het huis binnen. De schutter achtervolgde hem en loste meerdere schoten, waarvan één zowel moeder als dochter raakte. De vrouw had ook geprobeerd de schutter buiten de deur te houden.

Pols

Het meisje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar medische hulp mocht niet meer baten. De vluchtende man raakte zwaargewond. Hij zat eerder in de gevangenis en is weer gearresteerd. De moeder van het kind raakte gewond aan haar pols.

Negende verdachte

De 34-jarige verdachte komt uit Dovecot, in Liverpool, en zou volgens BBC de negende arrestant zijn in deze zaak.