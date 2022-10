Twee mannen vervolgd voor moord op 9-jarige Olivia in Liverpool

Olivia Pratt-Korbel werd in haar eigen huis dodelijk in haar borst getroffen door een kogel uit het wapen van een schutter die een andere man achtervolgde, een veroordeelde inbreker. Die probeerde zich te verschuilen in de woning van de familie Pratt-Korbel. Ook hij raakte gewond door de schietpartij, net als de moeder van het meisje. Het was de derde dodelijke schietpartij binnen een week in Liverpool en het incident zorgde voor veel onrust in de stad.

Olivia’s moeder deed de deur open na tumult buiten, waarna een van de verdachten naar binnen stormde. Een andere man opende vervolgens het vuur waardoor Olivia geraakt werd.

De 34-jarige man werd vrijdag door de politie aangehouden. Eerder waren al negen anderen aangehouden. Volgens Britse media zijn die allemaal op borgtocht vrijgelaten. Of de 40-jarige man een van hen is, is niet bekend. Maandag moeten de beide mannen voor het eerst voor de rechter verschijnen.

