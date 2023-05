Opnieuw rumoer na wegstemmen financiële regeling nabestaanden

Ⓒ ANP

Den Haag - Op de publieke tribune van de Tweede Kamer is opnieuw rumoer ontstaan. Dat gebeurde nadat twee moties waren verworpen over individuele financiële compensatie van Indische en Molukse nabestaanden van militairen die tijdens de Japanse bezetting in dienst waren van het Nederlands-Indisch gouvernement. De nabestaanden lieten hun onvrede over het verwerpen van de twee moties duidelijk horen, waarbij de emoties opliepen. Nadat Kamervoorzitter Vera Bergkamp hen herhaaldelijk had verzocht stil te zijn, waar geen gehoor aan werd gegeven, werden de nabestaanden van de publieke tribune verwijderd.