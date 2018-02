Colette zag hoe baby’tje ontvoerd werd: ’Ik hoorde een hoop gegil en gehuil’

Megens liep naar het slaapkamerraam en zag een opstootje tussen twee mensen en een vrouw. „Ze gristen iets uit haar handen en renden toen naar een donkere auto toe. Vervolgens scheurden ze weg. De vrouw bleef huilend achter.” Volgens Megens was het slachtoffer een vrouw met donker haar, ’volgens mij achterin de 20’. „Binnen twintig minuten was de politie er, waarna de vrouw werd ondervraagd.”

Tasjesroof

De Brabantse dacht eerst dat het om een tasjesroof ging. „Als je hoort dat het om een kind gaat, dan wil je toch dat je vleugels hebt op zo’n moment. Er stonden zeker zes mensen omheen, één man rende nog achter het tweetal aan, maar hij was te laat.” Normaal is Eersel een vredig plaatsje. „Er is ooit eens een plofkraak geweest, maar verder gebeurt hier geen mal. Dit verwacht je dan ook niet.”

Camera’s

Medewerkers van de Lidl zeggen niks te hebben gezien. De camera’s van de supermarkt staan niet op de parkeerplaats gericht. Ook andere ondernemers, de parkeerplaats ligt aan de achterkant van de winkelstraat van Eersel, hebben nauwelijks iets gezien. Eén verkoopster zag een huilende vrouw verbijsterd op de parkeerplaats staan.

De politie zoekt naar Rowan Simons en Kim de Laat, de biologische ouders van Hannah. Ⓒ Politie

De politie zoekt naar Rowan Simons en Kim de Laat, de biologische ouders van Hannah. Zij zijn met het kind weggereden in een donkerblauwe auto. Er wordt gezocht naar deze Mercedes ML met kenteken 94-GK-PB.