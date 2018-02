Zwaargewonde door brand in Wognum

De brandweer laat weten dat het gebied rond de opslagruimte is afgezet en een gespecialiseerd bedrijf gaat inschakelen voor het weghalen van het asbest.

De gewonde man was aanwezig in de opslagruimte aan de Oosteinderweg in het Noord-Hollandse dorp toen de brand uitbrak. Met ernstige brandwonden is hij naar een ziekenhuis vervoerd. De brand is inmiddels onder controle.