Politie Virginia: massale schietpartij op 4 juli voorkomen

In een voorstad van Chicago schoot maandag een 22-jarige man met een zwaar vuurwapen vanaf een dak op een optocht die vanwege de nationale feestdag was georganiseerd. Hij bracht zeven mensen om het leven en meer dan twintig mensen raakten zwaar gewond. De VS worden overspoeld door vuurwapengeweld zowel in de misdaad als gepleegd door schutters die slechts zoveel mogelijk leed willen aanrichten of wraakgevoelens willen botvieren.

Begin vorige maand schoot een man op mensen in een kliniek in Tulsa en vermoordde twee artsen en twee anderen voor hij zichzelf doodschoot. Hij had medische klachten en meende dat de artsen hem slecht behandelden. Ruim een week eerder was er op een school in Uvalde in Texas de dodelijkste ’mass shooting’ op een Amerikaanse school in tien jaar tijd. Een 18-jarige dader schoot op kinderen in een schoolgebouw en vermoordde negentien schoolkinderen en twee leraren voor de politie hem doodschoot.

Bekijk ook: Schutter Tulsa schoot chirurg dood vanwege pijn na operatie

Dit jaar zijn naar schatting meer dan 10.000 mensen in de VS door vuurwapengeweld om het leven gekomen, de zelfmoorden met behulp van vuurwapens (ruim 12.000) niet meegerekend. Met de term ’mass shooting’ wordt doorgaans gedoeld op vuurwapengeweld waarbij meer dan vier mensen omkomen, de dader(s) niet meegerekend. Er zijn dit jaar meer dan 320 ’mass shootings’ geweest in de VS volgens gegevens van het Gun Violence Archive.