Albert Verlinde krijgt genoeg stemmen voor een voorkeurszetel

Ⓒ ANP/HH

Albert Verlinde is met voorkeursstemmen gekozen in de gemeenteraad van Vught. Hij stond als lijstduwer op nummer 26 op de lijst van de VVD. Hij haalde 406 stemmen dat is ruim voldoende voor een zetel. Of de musicalproducent uit Cromvoirt inderdaad in de raad gaat zitten is nog onduidelijk, zo meldt Omroep Brabant.