’Recht op onbereikbaarheid Europees regelen’

Hoe één skiënde moeder ervoor zorgde dat 5000 mensen in quarantaine moesten

Zo’n 5000 mensen in de Antwerpse gemeenten Edegem en Kontich zitten noodgedwongen in quarantaine nadat één moeder in de kerstvakantie ging skiën in Zwitserland. De moeder leefde de quarantaineregels niet na en besmette ook haar dochter, waarna het virus zich op twee scholen verspreidde. „Een verplet...