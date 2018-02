Fruithandelaar de cel in voor witwassen van miljoenen

De man liet cash bedragen in zijn bedrijf vloeien door valse facturen op te stellen. Ook loste hij girale geldleningen af met contant geld en stortte hij veel contanten op zijn bankrekeningen. Ook betaalde hij met het zwarte geld dure horloges en auto’s. Soms kwam hij met het geld aanzetten in plastic tassen. De Apeldoorner verzon schijnconstructies om zijn criminele geld te verhullen, zodat de rechtbank ook vond dat er sprake was van valsheid in geschrift. Bovendien had de man een gaspistool met munitie in zijn bezit.

De straf is lager dan de zes jaar die de aanklager had geëist. De fruithandelaar werd in 2012 aangehouden nadat in een bedrijfshal van hem 189 kilo cocaïne was ontdekt in containers met ananassen. Het Openbaar Ministerie had geen bewijs dat de man is betrokken bij deze drugssmokkel.