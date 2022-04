Vliegbasis Deelen bij Arnhem voorlopig niet in gebruik na vondst bommen op terrein

Het gaat vermoedelijk maanden duren voordat de boeren eventueel kunnen terugkeren op het terrein.

De Duitse bezetter legde het vliegveld aan in de Tweede Wereldoorlog en vermomde het als boerderij. Het is in die tijd dan ook meerdere keren gebombardeerd. Het grootste gevaar komt van oude bommen met speciale chemische vertragingsontstekers. Deze zijn gevoelig voor trillingen en leveren daarom een groter risico op, bijvoorbeeld bij het ploegen. Minder dan een meter onder de maaigrond zijn explosieven aangetroffen.

De bommen kunnen „in het ongunstigste geval zelfs spontaan detoneren”, meldt het ministerie.

Dropzone

Defensie overwoog een dropzone op het vliegveld, omdat de krijgsmacht meer wil oefenen. Daarop is besloten eerst te zoeken naar oude vliegtuigbommen, onder meer door de explosievenopruimingsdienst van Defensie zelf. Daardoor zijn de speciale bommen aangetroffen.

De krijgsmacht kan nog blijven oefenen op de asfaltdelen van het terrein. De gevonden bommen hebben dus vooral consequenties voor de boeren die grond pachten op het terrein.