Agent opgepakt voor ’schenden ambtsgeheim en corruptie’

Dat meldt het OM. Het zou gaan om een politieman uit het district Oost die informatie uit een lopend strafrechtelijk onderzoek heeft gelekt aan derden, zo zegt een opsporingsbron. Een woordvoerder van het OM Rotterdam ontkent noch bevestigt dat. „We komen daar misschien later nog op terug”, zegt hij.

Het integriteitsonderzoek wordt verricht door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Rotterdam onder leiding van het Openbaar Ministerie.

Het corruptieprobleem bij de nationale politie is hardnekkig. In 2017 en 2018 is 131 keer strafrechtelijk onderzoek gedaan naar lekkende agenten en omkoping. Begin vorig jaar liepen er daarnaast nog enkele tientallen corruptieonderzoeken. Cijfers over 2019 zijn er nog niet.