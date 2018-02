Zeldzaam natuurfenomeen op de Wadden: ’Lake-effect snow’

Op Ameland ligt op sommige plekken al zo’n vijf centimeter sneeuw, maar dit kan de komende dagen dus nog veel meer worden. Ⓒ Anton Kappers

Nes - Op de Waddeneilanden valt vandaag en waarschijnlijk ook de komende dagen aardig wat sneeuw. De sneeuwval is het gevolg van het lake-effect snow, een in Nederland zeldzaam weerfenomeen. In ons land spreken we ook wel van het ’warmwatereffect’.