Kamer met grote delegatie naar Auschwitz

Dit jaar wordt herdacht dat het vernietigingskamp 75 jaar geleden door de Russen werd bevrijd. De Kamer besteedt extra aandacht aan 75 einde van de Tweede Wereldoorlog. Zo houdt de Tweede Kamer op 25 september een ceremonie omdat op die dag 75 jaar geleden de Kamer weer voor het eerst bijeen kwam. Vanaf 1939 had de Duitse bezetter de Kamer verboden te vergaderen.

Op 20 november komen de volledige Staten Generaal (Eerste en Tweede Kamer) in verenigde vergadering in de Ridderzaal bijeen, een gebeurtenis die gewoonlijk alleen Prinsjesdag te beurt valt. De verenigde vergadering van 20 november 1945 was een uitgestelde Prinsjesdag en markeert het herstel van de parlementaire democratie na de Tweede Wereldoorlog.

Bekijk ook: Antisemitisme met modern vernislaagje

Omgekomen Kamerleden

Buiten de ceremonies komt er ook nog een boek over Kamerleden die in de oorlog zijn omgekomen. Zo werd Eerste Kamerlid Simon de la Bella (SDAO) vergast in Dachau en overleefden ook senatoren Herman Wiardi Beckman (SDAP) en Hendrik Colijn (ARP) de Duitse bezetting niet. Tweede Kamerleden Alida de Jong (SDAP) werd vermoord in concentratiekamp Sobibor. CPN-Kamerlid Lou de Visser werd getroffen door een Brits vergisbombardement.

In de Tweede Kamer zal ook zichtbaar worden gemaakt dat er dertig vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog worden opgegraven, waarvan de (merendeels Britse) piloten zo mogelijk worden herbegraven.