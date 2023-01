Premium Het beste van De Telegraaf

Feyenoord-fans hebben hun trots terug: ’Vijf punten voor op Ajax had ik niet durven dromen’

Door MARTIJN SCHOOLENBERG Kopieer naar clipboard

In Rotterdam zijn ze helemaal klaar voor de Klassieker van komende zondag. Ⓒ Roel Dijkstra

Amsterdam - Feyenoorders staan te popelen voor de Klassieker tegen Ajax, zondag in De Kuip. In een van de fanatiekste straten, de Noorder Kerkedijk, zijn de fans er helemaal klaar voor. „Wij zijn lekker in vorm, die Amsterdammers niet!”