Drama in Utah: tiener schiet vrouw en drie kinderen dood

De autoriteiten onderzoeken nog waarom de tiener zondag tot zijn daad kwam. Naast de vier doden is een vijfde man zwaargewond geraakt. De verdachte is opgepakt in een ziekenhuis waar hij samen met die man naar binnenkwam, aldus de politie.

Wat de precieze relatie tussen de vijf is, heeft de politie niet meegedeeld. Wel is duidelijk dat het om familie gaat.

„Over een mogelijk motief weten we nog niets”, zei Rhonda Fields op een persconferentie. Inwoners van de staat Utah rouwen om de onschuldige slachtoffers, schrijft USA Today.

’Heel, heel lief gezin’

„Ouders en grootouders, houd uw vuurwapens buiten handbereik”, zei gouverneur Gary Herbert. „Aan iedereen vraag ik: geef je geliefden een knuffel. En onthoud: liefde, en niet haat, zal gebroken mensen helen.”

Ook de burgemeester van Grantsville is diepbedroefd. „Iedere keer dat zoiets gebeurt, is het tragisch”, vertelt hij aan Amerikaanse media. „Het heeft zijn invloed op de gemeenschap.” Buurvrouw Laurie Bahe kende de familie zo’n tien jaar. „Ze waren heel, heel, heel lief. Ik bid voor ze.”