Schaatsenslijper annuleert vakantie vanwege kou

De vooruitzichten om te kunnen schaatsen lijken, hoewel een sneeuwbuitje her en der de kwaliteit van het ijs geen goed doet, vooralsnog goed volgens Haijma. ,,Ik ga ervan uit dat mensen vanaf woensdag, donderdag wel kunnen schaatsen.’’

Eigenlijk zou Haijma afgelopen weekend naar Oostenrijk zijn gegaan voor zijn vakantie. ,,Lekker naar de sneeuw.’’ Het appartement had hij al betaald. ,,Maar nu kan ik heel veel mensen een plezier doen; dat ze straks lekker kunnen schaatsen. Ik ga later wel een keer. Het kost wat geld voor het appartement, maar ik verdien dat geld nu wel weer terug.’’

Volgens Haijma is de drukte vanaf vorige week op gang gekomen. ,,Donderdag een beetje, vrijdag was het al drukker, zaterdag nog meer. Nu zijn er zeven mensen schaatsen aan het passen, terwijl de winkel net tien minuten open is.’’ Mocht het nog drukker worden, vliegt zoon Lars - die wel naar Oostenrijk is gegaan - terug naar zijn vader. ,,Dan kan hij nog een paar dagen helpen.’’