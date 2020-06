Cocaïnekopstuk Cetin G. opgepakt in Turkije

Diverse Turkse media melden de aanhouding van G. Zijn advocaat Cem Polat bevestigt de arrestatie aan De Telegraaf. „Hij zou in Istanbul zijn opgepakt en wordt nu overgebracht naar Ankara. Mijn cliënt wordt verdacht van drugssmokkel”, aldus Polat. Turkse media melden tientallen aanhoudingen en invallen in diverse landen, waaronder ook Nederland. Justitie in Nederland kon dinsdagochtend nog geen commentaar geven.

Penthouse

In mei 2012 deed de recherche een inval in een penthouse in Rotterdam na een tip. Er lagen bijna 900.000 euro aan contanten en een vuurwapen in het pand. De man die er zich bevond, was Cetin G. Hij stond toen al vier jaar lang op de Interpol-lijst van voortvluchtige criminelen. De Schiedammer vluchtte eerder uit Brazilië toen hij op verlof mocht na het uitzitten van het grootste deel van zijn straf voor het smokkelen van xtc-pillen.

Tot grote ergernis van de rechercheurs van het team dat verantwoordelijk was voor de arrestatie van G., schorste de rechter al in augustus 2012 zijn voorlopige hechtenis. De van witwassen en vuurwapenbezit verdachte Cetin kon vrolijk verder gaan met zijn activiteiten. In juni 2014 pakte de politie hem opnieuw op. G. werd toen ook verdacht van omvangrijke coketransporten, waaronder eentje van 8000 kilo, een record voor de lage landen.

Woedend

Ziedend waren de rechercheurs van de Landelijke Eenheid inclusief de baas van de Landelijke Recherche, toen in mei 2015 de rechter wederom besloot hem te laten gaan in afwachting van zijn berechting. De rechter vond dat G. met een enkelband naar huis mocht omdat op dat moment niet duidelijk was hoe lang het rechercheonderzoek nog zou duren.

In november 2016 hoorde G. in de rechtbank nog veertien jaar cel tegen zich eisen, op 8 december was hij niet aanwezig bij de uitspraak. De vogel bleek weer gevlogen. Tot grote woede van de baas van de landelijke recherche bleek G. zijn enkelband te hebben doorgeknipt en de benen te hebben genomen.

’Goed ziek van’

„We zijn hier echt goed ziek van. Je doet als politie verschrikkelijk veel moeite om zo’n man te pakken en dan krijg je dit”, zei de toenmalige chef van de landelijke recherche, Wilbert Paulissen, destijds tegen De Telegraaf.

Met de aanhouding van Cetin G. zit opnieuw een cocaïnekopstuk uit Nederland achter de tralies. Vorige week maakte het Openbaar Ministerie Rotterdam bekend dat het Roger ‘Piet Costa’ P. had opgepakt in Rotterdam. Justitie sprak van een ‘kopstuk’ uit het cokemilieu. P. wordt verdacht van de invoer van vele duizenden kilo’s coke.