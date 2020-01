Instagramwaardig ’Frozen-dorpje’ smeekt toeristen om weg te blijven

Het Oostenrijkse dorp Hallstatt wordt dagelijks overspoeld door toeristen nadat het dorp viral was gegaan als ’meest Instagramwaardige plek ter wereld’. Naar verluidt omdat het model stond voor de fictieve stad Arendelle in de enorm populaire Disney-film Frozen.

Hallstatt, dat op de Unesco-werelderfgoedlijst staat, ligt aan een meer en verscholen tussen de bergen van Salzkammergut in Oostenrijk. De pittoreske plek is zo aantrekkelijk, dat de burgemeester verwoede pogingen doet om toeristen te weren. Maar ze blijven maar komen – zelfs nadat enkele belangrijke 16e-eeuwse gebouwen in november waren afgebrand.

Huizen na de brand in Hallstatt op 30 november 2019. Meerdere huizen aan het meer gingen in vlammen op. De brandweer kon verspreiding van het vuur naar andere werelderfgoedpanden voorkomen. Ⓒ AFP

Hallstatt telt slechts 900 inwoners. Maar het Instagramwaardige dorpje wordt bijna vertrappeld door zo’n 10.000 toeristen per dag. Vooral Aziatische toeristen uit onder meer China, Thailand, Japan en Zuid-Korea staan te popelen om het dorpje dagelijks te bestormen met selfiesticks en drones om het ’Frozen-dorp’ vanuit alle mogelijke hoeken te kunnen vastleggen.

„We willen het aantal met minstens een derde verminderen, maar ze zijn niet te stoppen”, vertelt burgemeester Alexander Scheutz tegen The Times.

De belangstelling voor zijn dorp lijkt leuk en aardig, maar voor de inwoners zijn de massa’s toeristen die zich door de smalle straatjes van het dorp worstelen, een ergernis. De Hallstatters vrezen dat de toeristen het dorpje uiteindelijk zullen vernielen en dat al het moois verloren zal gaan.

„Het is een ramp. Veel bezoekers denken echt dat dit een themapark is”, klaagt een hoteleigenaar in lokale media. Een andere inwoner vertelt dat zijn moeder zelfs een keer wakker werd door een groepje Chinese toeristen dat plotseling in haar slaapkamer stond.

De burgemeester slaat alarm. Om het aantal toeristen terug te dringen is er vorig jaar al een tijdslot-systeem voor touringcars ingevoerd. Busmaatschappijen moeten sindsdien online een tijdslot reserveren voordat ze Hallstatt komen bezoeken.