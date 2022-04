Protest moeder ontvoerde Insiya bij staatsbezoek Indiase president

Nadia Rashid staat sinds dinsdagochtend met een groot protestbord bij het Koninklijk Paleis op de Dam in de hoop de aandacht te trekken van president Ram Nath Kovind en zijn echtgenote Samira Kovind. De moeder arriveerde daar kort voordat de officiële stoet zou aankomen.

De omgeving van de Dam is zwaarbeveiligd. Er wordt een krans gelegd bij het Nationaal Monument en dinsdagavond is er een staatsbanket.

Het Indiase echtpaar wordt in het Koninklijk Paleis Amsterdam welkom geheten door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De moeder van Insiya schreef koningin Máxima afgelopen week een persoonlijke brief, waarin ze opnieuw aandacht vroeg voor haar sinds 2016 verdwenen dochtertje Insiya. Maxima reageerde nog niet op het schrijven. Wel stelden meerdere Kamerleden, onder wie Pieter Omtzigt, het kabinet deze week vragen over het uitblijven van resultaten in de kwestie.

Impasse

De afgelopen jaren deed de Nederlandse regering vergeefs pogingen een oplossing te vinden. De zaak verkeert al geruime tijd in een impasse. Door de halsstarrige opstelling van de vader en de weinig coöperatieve houding van India blijft Insiya verstoken van contact met haar moeder. De vader is in Nederland tot negen jaar veroordeeld voor kinderontvoering, maar wordt door India niet uitgeleverd.

Het meisje werd na de kidnap in september 2016 vanuit het huis van haar oma in de Amsterdamse Watergraafsmeer naar India gesmokkeld. De Telegraaf ontdekte haar verblijfplaats in Moembai, waar het meisje sindsdien verblijft. Na een valse aangifte door vader loopt de moeder het risico in India te worden gearresteerd. Bevelen van de Indiase rechtbank om Insiya via Skype met haar moeder te laten communiceren, worden genegeerd door vader.

Lunch

De president van India heeft woensdag een ontmoeting met de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, en met de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. Aansluitend wordt president Ram Nath Kovind op het Binnenhof ontvangen door premier Mark Rutte en wordt de president een regeringslunch aangeboden.

Tijdens de lunch wordt gesproken over de India-Nederland Water-Agri-Health-agenda en Indiase start-ups die in Nederland bedrijven hebben opgezet op het gebied van onder andere kunstmatige intelligentie, financiële technologie en it-diensten.

’s Avonds bieden de president en zijn echtgenote het koningspaar een dansvoorstelling aan ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bilaterale betrekkingen. In het Muziekgebouw aan ’t IJ voert dansgezelschap Kalakshetra Foundation de voorstelling Ramayana, a dance-drama op. Na de voorstelling neemt het koninklijk paar officieel afscheid van de president en zijn echtgenote.