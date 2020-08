Groot drugslab in Montfoort opgerold

Ⓒ Politie.nl

MONTFOORT - Politie en justitie hebben donderdag een drugslab in Montfoort opgerold waar crystal meth werd gemaakt. Het lab in de Utrechtse plaats was op dat moment in bedrijf. Twee mannen van 53 en 50 jaar werden aangehouden. Ook de 59-jarige eigenaar van het terrein is opgepakt. De mannen komen uit Zaandam, Hoorn en Montfoort. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.