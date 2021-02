Meisje (1) overleden na zware mishandeling België

Néva werd dinsdagochtend rond 10.00 uur aangetroffen in een woning in de Charles Rogierstraat in Frameries. Hoewel eerst niet duidelijk was hoe ze precies om het leven was kwam, wezen de omstandigheden wel direct op een onnatuurlijke dood. Een man uit Brussel, volgens lokale media de partner van de moeder, is aangehouden.

De man zorgde voor het meisje terwijl haar moeder in het ziekenhuis lag. Hij is een bekende van de politie en wordt woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Nog voor de autopsie hadden de hulpdiensten al sporen van geweld opgemerkt op het lichaam van het kind. De autopsie toonde vervolgens talloze kneuzingen op het lichaam en hoofd. “Een hersenbloeding veroorzaakte haar dood”, stelt het parket.