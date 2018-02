Ophef over opvolging Nederlandse EU-topman

De Groenen in het Europees Parlement eisen nu een onderzoek naar de gang van zaken rond de benoeming van Selmayr per 1 maart. De Duitser werd volgens een woordvoerder van de commissie half februari benoemd tot plaatsvervangend secretaris-generaal, een functie waarop hij heeft gesolliciteerd. Vanwege het plotselinge vertrek van Italianer werd hij in één moeite door naar de hoogste positie doorgeschoven. ,,Die plek moet niet leeg blijven.''

De woordvoerder werd maandag bijna een uur door de internationale pers aan de tand gevoeld over de manier waarop Selmayr de baan heeft gekregen. Volgens hem zijn alle regels gevolgd.