Boeren doen massaal aangifte tegen minister Schouten: ’Dierenmishandeling!’

Minister Carola Schouten is met haar stikstofmaatregelen de gebeten hond onder de boeren. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

DEN HAAG - Boeren in heel het land doen vrijdag aangifte tegen minister Carola Schouten van Landbouw vanwege dierenmishandeling. De boeren vinden dat de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet slecht is voor het dierenwelzijn. Bij verschillende politiebureaus in het land hebben boeren hun trekker voor de deur gezet en hun beklag gedaan.