Amsterdam stelt preventief fouilleren uit

Burgemeester Femke Halsema wil eerst opnieuw met de driehoek (politiecommissaris, hoofdofficier van justitie en burgemeester) om tafel om de voorwaarden te bespreken.

Het invoeren van het preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebieden stuit op bezwaren in de linkse gemeenteraad. Eerder wilde politiecommissaris Frank Paauw al meer mogelijkheden voor zijn dienders om gericht te kunnen controleren in wijken.

Samen met het OM en Halsema ontwikkelde hij een Amsterdamse aanpak waarbij etnisch profileren wordt voorkomen en er slechts gericht wordt gecontroleerd. Die aanpak belandde in de ijskast gedurende de Black Lives Matter-protesten.

Halsema kondigde eind augustus echter aan dat het preventief fouilleren in de strijd tegen wapengeweld in bepaalde gebieden toch als proef wordt ingevoerd. GL, D66, Denk, PvdD en Bij1 vroegen daarop direct weer een spoeddebat aan. Ze wilden opnieuw hun oordeel over de kwestie uitspreken.

Halsema laat nu weten dat „het bij nader inzien meer in de reden ligt om de voorwaarden van de proef eerst in de driehoek uit te werken”. Pas daarna wordt de raad geïnformeerd.