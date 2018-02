’Ontvoerder baby zei: ik ga je dood maken’

In januari deed de Helmondse autohandelaar Floris ten Doesschate aangifte tegen Rowan Simons. Simons kocht een Dodge Van bij de handelaar in Amerikaanse auto’s. „Hij betaalde een deel, en als onderpand liet hij een BMW 1-serie achter. Maar die auto bleek niet van hem”, vertelt Ten Doesschate.

De rest van het geld kwam niet. „Ik heb gebeld en kreeg geen gehoor.” Vervolgens verspreidde Ten Doesschate oproepjes via sociale media en onder zijn contacten in de autowereld. „Zo wilde ik de auto traceren.”

Simons liet toen wel van zich horen. „Hij belde me op met dreigementen. Hij zei dat hij me dood ging maken.” Blijkbaar werd het de oplichter toch te heet onder de voeten. „Hij dumpte de auto. Ik vond hem zwaar beschadigd terug en heb zo’n 7000 euro verlies geleden.”

Parket

Rowan Simons zou een parketzaak hebben gehad, waarover op internet talloze slechte verhalen rondgaan. Op de website van de Nederlandse Bouwgids staat een rij met klachten. „Let op voor deze zware oplichter!”, schrijft ene Peter.

De politie is ondertussen nog met man en macht aan het zoeken naar Simons en De Laat, die baby Hannah hebben meegenomen in een zwarte Mercedes. De baby zou gevaar lopen in het bijzijn van haar ouders.