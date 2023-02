Drie nieuwe aanhoudingen om geweld tussen jongeren Den Haag

Op 22 december werd na een schoolfeest gevochten en gestoken in een tram, in beide groepen raakte iemand gewond. Voor de vecht- en steekpartij in de tram zijn vier jongens opgepakt (één van 14 jaar en drie van 16 jaar uit Den Haag). Zij zijn op vrije voeten.

Op 27 december werd 's middags een 13-jarige jongen naar een schoolplein gelokt en zwaar mishandeld. Voor deze vechtpartij zijn vier jongens opgepakt, onder wie de drie jongens die woensdag zijn opgepakt en vrijdag naar huis mochten. De ander zit nog in voorarrest.

Diezelfde avond zocht de jongen zijn belagers op bij een avondwinkel waar ze vaak hangen en stak daar een 15-jarige jongen neer. Voor de steekpartij bij de avondwinkel zijn drie jongens (13, 15 en 17) en een 31-jarige vrouw opgepakt. De rechtbank besloot eerder deze week het voorarrest van de jongens met dertig dagen te verlengen.

De spanningen spelen rond de Beresteinlaan in stadsdeel Escamp, waar twee groepen jongeren tegenover elkaar staan. Middelpunt is de avondwinkel, waar de jongeren regelmatig rondhangen. Den Haag besloot in januari dat de winkel de komende maanden dicht moet blijven. Ook is er extra cameratoezicht in de buurt en geldt er een samenscholingsverbod.