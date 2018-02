’Skiën is eigenlijk niet leuk meer’

In Lech begint de dag ijskoud, met een temperatuur van min twintig als de zon opkomt. En echt veel warmer wordt het ook niet: als de zon weer vertrekt heeft ze het ski-dorp ‘verwamd’ tot veertien graden onder nul. In de zon, in het dal.

En dat merken de ondernemers. ,,We zijn bijna door onze dikke truien heen”, vertelt de eigenaresse van de Pfefferkorn, een ski-winkel aan de hoofdstraat. ,,En mutsen, balaclava’s en handschoenen: ze vliegen erdoorheen.” De gemiddelde wintersporter is wel voorbereid op wat kou en heeft genoeg warme spullen ingepakt, vertelt ze. ,,Maar dit is wel uitzonderlijk. De meesten die nu de piste opgaan hebben twee warme truien onder hun ski-jack.”

Maar daar wil de 25-jarige Jack niets van weten. De Brabantse jongen blaast condenswolkjes terwijl hij onderaan de piste zijn snowboard losmaakt en zijn helm afzet. ,,Ik ben op wintersport”, zegt hij spottend. ,,Sporten, hoog op de berg, in de winter. Daar horen lage temperaturen bij.” Hij is er juist blij mee, legt hij uit. ,,Ik zit een dorp verderop, en board al zeven jaar elke winter hierheen. Normaal doe je dat over een geprepareerde piste met groen uitzicht. Nu zie je sneeuw, sneeuw en nog een sneeuw. Daarvoor ga je op wintersport.”

Dat mag dan zijn, maar door de uitzonderlijk lage temperaturen zijn de pistes beduidend rustiger dan de heldere, warme dagen daarvoor. En ook de apres-ski komt moeilijk op gang: de DJ in de hoofdstraat draait zijn plaatjes voor een halve man en een paardenkop, want ook op het in de zon gelegen terras , onder de warmtelampen, is het allesbehalve behaaglijk.