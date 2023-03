Man steekt eigen woning in brand, meerdere huizen ontruimd

Ⓒ Media-TV

ROTTERDAM - Een man die zorg nodig heeft, heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gesticht in zijn eigen flatwoning aan de Professor Poelslaan in Rotterdam. Hij is daarna naar het ziekenhuis vervoerd, bevestigt de politie na berichtgeving door de regionale omroep Rijnmond.