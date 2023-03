Woningen ontruimd om grote brand in Rotterdam, zeker één gewonde

ROTTERDAM - Vanwege een grote brand in een pand aan de Professor Poelslaan in Rotterdam zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere woningen ontruimd, meldt de veiligheidsregio. Zo'n twintig bewoners werden tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen gebouw. Zeker één persoon is gewond geraakt.