’Unabomber’ Ted Kaczynski (81) dood aangetroffen in cel

Kaczynski werd zaterdagochtend bewusteloos aangetroffen in zijn cel. Hij verbleef in een gevangenis in North Carolina waar hij speciale medische zorg kreeg. Hij werd nog naar het ziekenhuis overgebracht waar hij werd doodverklaard.

De Amerikaan stond bekend als één van ’s lands meest beruchte criminelen. Nadat hij zijn diploma had behaald aan de universiteit van Harvard en enkele jaren werkte als wiskundeprofessor, keerde Kaczynski zich in de jaren 70 tegen de moderne maatschappij. Hij trok zich terug in een afgelegen hut in de staat Montana en startte een terreurcampagne tegen mensen die volgens hem moderne technologie ontwikkelden en de natuur verwoestten.

In een essay van 35.000 woorden dat hij onder meer naar de krant The New York Times stuurde, lichtte hij in 1995 zijn motieven toe. De naam „Unabomber” werd bedacht door de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI en is afgeleid van „university and airline bomber.” Kaczynski’s oorspronkelijke doelwitten waren personen verbonden aan universiteiten. Later keerde hij zich ook tegen luchtvaartmaatschappijen.

Na een klopjacht van bijna twee decennia werd Kaczynski in 1996 gearresteerd. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating.