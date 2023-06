’Unabomber’ Ted Kaczynski (81) dood aangetroffen in cel

Ⓒ ANP / Associated Press

RALEIGH - De 81-jarige Ted Kaczynski, bijgenaamd de ’Unabomber’, is dood aangetroffen in zijn cel in een gevangenis in North Carolina. Dat meldt de Amerikaanse nieuwzender ABC News.