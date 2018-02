Dodental explosie Leicester stijgt

„We denken dat er nog mensen zijn die onder het puin liggen, daarom gaan onze reddingsacties door om mogelijke andere slachtoffers te vinden”, aldus de commissaris van de politie Shane O’Neill. Gespecialiseerde reddingsteams zoeken met zoekhonden naar overlevenden en andere slachtoffers.

Door de explosie, waarvan de oorzaak nog onbekend is, werden meerdere woningen en een Poolse supermarkt volledig verwoest. De politie meldde dat er geen aanwijzing is dat de explosie gelinkt is aan terrorisme.

Getuigen zeggen in The Guardian dat het voelde als een zware aardbeving. De supermarkt, die nog open was op het moment van de explosie, lag pal voor een bushalte.