Daklozen liever in de kou: ’De één praat hardop in slaap, de volgende snurkt’

Sommigen zijn gevoelig voor het vooruitzicht van een warm bed en een warme maaltijd en gaan mee naar de nachtopvang. Maar volgens een woordvoerster van Ontmoeting is er een groep dak- en thuislozen die niet te bewegen is om naar de opvang te gaan. ,,Ze willen niet in een zaal met twintig anderen met hun eigenaardigheden en nachtelijke geluiden. De een praat hardop in z'n slaap, de volgende snurkt", aldus de woordvoerster.

De veldwerkers kijken ook naar de zelfredzaamheid van de daklozen. Sommigen zijn goed toegerust voor een plek buiten, terwijl een ander zo onder invloed van alcohol of drugs is dat de vrieskou een gevaar oplevert.

Bij de Amsterdamse politie geldt eenzelfde aanpak. ,,Je gaan actief op zoek naar buitenslapers en vragen ze naar de opvang te gaan." Volgens een woordvoerster kan de politie niemand verplichten in de opvang te slapen, maar als iemand bijvoorbeeld verward of te dun is gekleed, moet die persoon toch mee naar een warme plaats.

In Den Haag zijn het onder meer de politie, handhavers en ook boswachters die extra alert zijn op buitenslapers. ,,Ze proberen ze met zachte dwang toch naar binnen te praten, zeker nu de kou zo streng is. Maar verplichten doen we niet", aldus de GGD in Den Haag.