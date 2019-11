Nog meer aanhoudingen in Brabantse operatie Alfa

De politie deed een inval in een woonwagenkamp in het Noord-Brabantse Lith. Ⓒ ANP

OSS - In het onderzoek naar een criminele familie in Oss, de zogenoemde Operatie Alfa, zijn opnieuw mensen opgepakt. Het gaat volgens de politie om „kopstukken.” Het zijn vier mannen (57, 24, 55 en 44 jaar) die zijn aangehouden door arrestatieteams. De vier worden onder meer verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Op vijf locaties in Oost-Brabant en België vinden maandag aan het eind van de middag doorzoekingen plaats, meldt de politie.