Boa’s in burger onderzoeken vuilniszakken

De troep op straat is veel Rotterdammers een doorn in het oog. Verantwoordelijk wethouder Bert Wijbenga (Buitenruimte) wil een gedragsverandering teweeg brengen zodat er minder zooi naast containers komt te liggen, maar dat wil nog niet vlotten.

Daarom steunde in juli een meerderheid van de gemeenteraad een motie van Leefbaar Rotterdam om ’undercover boa’s gericht en vaker in te zetten om de problematiek van veelvoudige overtreders in de buitenruimte aan te pakken’.

Er waren vanuit de VVD aanvullende vragen over de invulling hiervan en die doet Wijbenga uit de doeken.

„Met de coronatijd waren veel meer mensen thuis, daarnaast waren boa’s nodig om de coronamaatregelen te handhaven. Maar we gaan de teugels weer aantrekken en de pakkans gaat fors omhoog de komende maanden.”

Met undercover boa’s dus. En het gehele boa-leger kan meedoen. „Alle boa’s van Stadsbeheer kunnen handhavend optreden in burgerkleding, als zij daarvoor een vereiste training hebben gevolgd. Boa’s zullen actiematig in burgerkleding ingezet worden. Het uniform is geen verplichting.”

Er is een speciaal beleidskader waardoor dit mogelijk is. Als bijvoorbeeld andere maatregelen zoals in uniform surveilleren of extra opruimen niet helpt mag in burger worden gehandhaafd.

Dat zal gebeuren op de plekken waar het veel misgaat. „We gaan dit niet doen in schone wijken.”

Er gaat niet lukraak in burger gepost worden, vertelt Wijbenga. „De inzet van boa’s in burgerkleding wordt actiematig vormgegeven, dus waar het nodig is, en zal in principe plaatsvinden binnen de reguliere roosters, dus tussen 08.00 en 23.00 uur.”

Maar waar nodig wordt ook daarbuiten gecontroleerd. „Bij uitzondering kan worden afgeweken van de roosters indien de problematiek daarom vraagt. Vanwege het verrassingseffect worden acties kort van tevoren gepland en worden deze niet aangekondigd.”

De wethouder wil niet alles uit de doeken doen. „Ik ga niet alles vertellen want dan weet iedereen hoe we het gaan doen, ook degene die bewust de regels overtreedt. Maar het controleren in burger kan soms door ze rond te laten wandelen, maar ook vanuit bijvoorbeeld een schoolpand of in een park.”