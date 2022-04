Agenten naar vrouw op afrit A58: abrupte bevalling

Eenmaal ter plaatse bleek ook een verloskundige al in de buurt te zijn. Het hoofdje van het kind was al snel zichtbaar. De vrouw werd ’na wat hand- en spandiensten’ door een ambulance opgehaald om de bevalling verder in het ziekenhuis plaats te laten vinden.

Moeder en kind maken het inmiddels goed, blijkt uit een bericht op sociale media. „Mooie momenten van politiewerk”, schrijft het Politie Basisteam Weerijs op Twitter. „Wij wensen het hele gezin heel veel liefde toe.”