Muzikant Friedrich Hlawatsch schreef boek over zijn jaren in Portugese gevangenis Als hasjsmokkelaar gekooid in vervuilde, primitieve cel: ’Lange tijd nachtmerries gehad’

In het boek ‘Gekooid’ schreef Friedrich Hlawatsch zijn bestaan als bajesklant van zich af. „Toen de muziek klonk, vloeiden de tranen. Ik voelde me weer mens.” Ⓒ FOTO MARCEL ANTONISSE

Met zijn cultband ’Freddy und die Düsenjäger’ was hij een bekende verschijning in de Amsterdamse muziekscene en hij vertaalde op zijn woonboot aan het Westerdok Nederlandse hits, met een knipoog, in het Duits. Weinigen kenden de zwarte bladzijde(n) uit het leven van violist/zanger Friedrich Hlawatsch. Ruim twee jaar leefde hij, als jonge muzikant en hasjsmokkelaar, gekooid in een vervuilde, primitieve, Portugese gevangenis.